A torcida não perdoou Rogério Ceni pelas decisões tomadas no Fla-Flu e o técnico foi alvo de muitas críticas nas redes sociaisAlexandre Vidal/Flamengo

Por Lance

Publicado 04/07/2021 21:33

São Paulo - Ao analisar o revés por 1 a 0 diante do Fluminense, neste domingo, com gol sofrido aos 45 minutos do segundo tempo, Rogério Ceni lamentou a derrota após "equilíbrio" na etapa final do jogo realizado neste domingo, na Neo Química Arena e pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, desabafou e foi irônico ao ser questionado pelo motivo de ter substituído Michael no decorrer do clássico.

"Nem por cansaço nem por opção técnica, foi por opção tática. Curiosamente, no jogo passado, eu deixei e perguntaram o porquê eu tinha deixado", disse Ceni, que complementou:

"Depois que eu vi que o Fluminense fez as trocas, nós colocamos o Thiago Maia e o Max para recompor um pouco, para não tomar contra-ataques. Deixamos três homens de frente: Muniz, Pedro e Bruno Henrique. O objetivo? Vencer o jogo. Infelizmente, num contra-ataque, perdemos", destacou o treinador.

Com o resultado desta tarde, o Fluminense sobiu para oitavo lugar, com 13 pontos, e fica à frente do Flamengo - em nono, com 12 e dois jogos a menos. O Rubro-Negro, agora, visita o Atlético-MG às 19h desta quarta-feira, no Mineirão, pela 10ª rodada do Brasileiro.