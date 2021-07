Detentos fazem rebelião em presídio de Magé - Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 09:24 | Atualizado 03/07/2021 09:32

Rio - Presos fizeram uma rebelião, na noite de sexta-feira, no presídio Romeiro Neto, no bairro do Saco, em Magé, na Baixada Fluminense. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), os detentos iniciaram um tumulto e atearam fogo em colchões dentro de uma cela. Cinco pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 20h45.

Os bombeiros prestaram atendimento a dois detentos, que foram encaminhados ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense. As outras vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

Em nota, a Seap ainda informou que o Grupamento de Intervenção Tática foi acionado e a situação no local foi normalizada. A Polícia Militar foi acionada e agentes do 34º BPM (Magé) realizaram o policiamento no entorno do presídio.