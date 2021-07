A empresa tem 15 dias para recorrer da decisão - Divulgação/Procon-RJ

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 20:56

Rio - O Procon Estadual do Governo do Estado do Rio multou a empresa Estratégia Concursos, nesta sexta-feira, após julgar abusiva a campanha publicitária denominada "Semana Especial de Combate à Burrice", em que encaminhou e-mails aos consumidores com o título "Você é burro". O conteúdo publicitário fere a vulnerabilidade do consumidor, ofendendo valores éticos da sociedade e direitos fundamentais do indivíduo.

O processo foi iniciado após a instauração de ato sancionatório no segundo semestre de 2019, quando a campanha foi veiculada, após receber denúncia de consumidor. A mensagem publicitária continha trechos como: "Enquanto você ainda não se predispõe a sentar para estudar sério, fica com a impressão de que é apenas preguiçoso, desmotivado, desinteressado e outros adjetivos relacionados à falta de vontade nos estudos. Mas, quando já está conseguindo ter forças para estudar, algo ainda pior pode acontecer: você perceber que é burro!".



Após a apresentação de defesa pelo fornecedor e os trâmites legais, foi aplicada a multa de R$30.435,56, devido à violação ao Código de Defesa do Consumidor que veda a prática de publicidade abusiva. A empresa tem 15 dias para recorrer da decisão.

O DIA tenta contato com a empresa citada. O espaço está aberto para manifestações.