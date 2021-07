Criminoso tem uma extensa ficha criminal e é autor de vários homicídios - Divulgação

Criminoso tem uma extensa ficha criminal e é autor de vários homicídiosDivulgação

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 19:29

Rio - O líder do tráfico de drogas de Pernambuco foi preso nesta sexta-feira, em Del Castilho, na Zona Norte do Rio, durante uma ação conjunta entre a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil e a Divisão de Homicídios Metropolitana Sul da Polícia Civil de Pernambuco. Clayton Leandro dos Santos, de 34 anos, o "Scorpion" ou "LS", era apontado como um dos criminosos mais procurados do Nordeste.



De acordo com a polícia, para evitar a prisão, Clayton se escondeu no Complexo da Maré, também na Zona Norte, aproveitando da restrição às operações policiais no Rio de Janeiro. No momento da prisão, o criminoso apresentou documento falso, em nome de Rodrigo Cirino dos Santos, mas os agentes conseguiram confirmar a verdadeira identidade.

Publicidade

No momento da prisão, criminoso apresentou documento falso Divulgação

Segundo os delegados Claudio Neto e Victor Hugo Rondon, da Polícia Civil de Pernambuco, “Scorpion” é um poderoso traficante de Pernambuco que comanda as regiões da UR6, UR11 e Ibura, no Recife, bem como os bairros de Marcos Freire e adjacências, no município de Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife. Ele tem uma extensa ficha criminal e é autor de vários homicídios, a maioria por conta do tráfico.



Publicidade

O criminoso estava foragido desde 9 de julho de 2020, quando foi resgatado do Presídio de Limoeiro, no interior do estado de Pernambuco, onde cumpria pena. Durante a fuga, um muro da unidade prisional foi explodido com dinamites e 27 detentos escaparam. Clayton foi condenado a 55 anos de prisão, mas ainda conta com processos em curso.