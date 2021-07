Prisão por estupro foi realizada por policiais civis da 118ª (Araruama) - Internet

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 18:07

Rio - Um pastor evangélico foi preso nesta quinta-feira (1), em Araruama, na Região dos Lagos do Rio, suspeito de abusar sexualmente de adolescentes que frequentavam a igreja em que preside. A prisão por estupro foi realizada por policiais civis da 118ª (Araruama), na mesma região.



De acordo com as investigações, o homem utilizava seu carro para levar meninas de sua igreja para outra, no município de Saquarema, também Região dos Lagos. Durante o trajeto, ele abusava das vítimas. Segundo a 118ª DP, pelos crimes, ele foi condenado a uma pena de dez anos e nove meses de prisão por estupro de vulnerável. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.