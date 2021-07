Comissão de Direitos Humanos Itinerante inicia projeto em Volta Redonda - Ellen Marques/ Divulgação

Rio - A deputada Dani Monteiro (Psol) iniciou na última quinta-feira (1) o projeto da Comissão de Direitos Humanos Itinerante (CDDHC) em Volta Redonda. O objetivo é percorrer diversas regiões do estado para divulgar os trabalhos da Comissão e formar lideranças locais para garantir atendimento em todo o território fluminense.



"Nossa meta é que os cidadãos, em qualquer região, tenha pleno conhecimento de seus direitos e saiba a quem e como recorrer em caso de violação. A Comissão oferece vários canais para receber denúncias, mas precisamos espalhar essa informação e garantir o atendimento mais humano possível", explica a parlamentar, que é presidente da CDDHC.



A programação no município, primeira parada do CDH Itinerante, vai durar dois dias e inclui conversas com políticos, movimentos sociais e lideranças locais. No primeiro dia, Dani Monteiro visitou a Ocupação Praça da Paz. Nesta sexta-feira, houve uma reunião com o prefeito e secretários municipais, e visitas e conversas na Ocupação Reflexo do Amanhã, DEAM, Cooperativa de Catadoras e Batalhão PMERJ. No final do dia, a agenda incluiu também o Café das Fortes.