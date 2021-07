Agentes do Degase - Luciano Belford/Agencia O Dia

Agentes do DegaseLuciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 17:37

Rio - Após denúncias de abuso sexual dentro de uma unidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativa (Degase) na Ilha do Governador, na Zona Norte, e o afastamento de cinco agentes e do diretor do local, a instituição já possui um novo responsável. O nome do escolhido foi o do tenente-coronel da Polícia Militar, Marcelo Carmo.