Publicado 07/03/2021 18:00

Rio - Criminosos que estavam dentro de um carro atiraram e mataram um agente do Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro (Degase), identificado como Thiago Correa de Souza, de 34 anos, na manhã deste domingo (7), no bairro Edson Passos, em Mesquita, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, policiais do 20º BPM (Mesquita) foram acionados até a Avenida Eternidade, onde a vítima, baleada na região da virilha, estava dirigindo um Eco Sport, de cor preta, a poucos metros do condomínio em que morava.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para socorrer o agente, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu dentro de seu carro. O corpo de Thiago foi removido do local e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense. Agora, policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) estão apurando o caso para constatar as autorias do crime.

Thiago era lotado no município de Volta Redonda, na Região Sul Fluminense, e foi transferido para a unidade do Degase, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, há duas semanas. O agente deixa a esposa e um filho, de apenas dois anos.

Em nota, a Polícia Civil informou que a DHBF instaurou inquérito para apurar o fato e que a perícia foi realizada no local, dando início às investigações.