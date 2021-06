Laíla e Denize Silva - Reprodução de internet

Laíla e Denize SilvaReprodução de internet

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 07:28 | Atualizado 28/06/2021 08:45

O samba está novamente de luto. Denize Silva, filha do carnavalesco Laíla, morreu na noite do último domingo (27), vítima da Covid-19. Denize, de 56 anos, estava internada no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, na Zona Norte do Rio, desde o dia 14 de junho. Ela deu entrada na unidade dois dias antes do pai ser internado com sintomas da Covid.

Laíla morreu no último dia 18, também por conta de complicações causadas pelo coronavírus.