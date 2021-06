Nizo Neto - Reprodução

Nizo NetoReprodução

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 05:00

O ator Nizo Neto é considerado um dos maiores dubladores do país, e já emprestou sua voz aos personagens Presto (Caverna do Dragão), Willycat (Thundercats), Foozie (Muppet Babies), Alçoca (Wuzzles), Barney Rubble (Flintstones nos Anos Dourados), além de atores como Matthew Broderick, Seann William Scott, Michael J. Fox, Tom Hanks, Marlon Wayans e Patrick Dempsey. Pois bem. O filho de Chico Anysio e Rose Rondelli tem até um estúdio em casa e revelou que em dias quentes só dubla nu. Isso mesmo, minha gente!. Nuzinho, pelado e com a mão no bolso. "Um dia estava tão calor... Eu tirei a bermuda. Quando vi estava completamente nu e isso é muito libertador", contou à repórter Lisa Gomes.