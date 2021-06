Lan Lahn e Nanda Costa - Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 20:10 | Atualizado 28/06/2021 07:49

Nanda Costa está grávida de gêmeas. A novidade foi anunciada durante uma chamada do 'Fantástico', no intervalo do 'Domingão', neste domingo (27). Atriz e a mulher, a cantora e percussionista Lan Lanh, já tinham revelado que estavam tentado uma fertilização in vitro e Nanda entrou no quinto mês de gestação. O casal, que está junto desde 2014 e assumiu o romance no Dia dos Namorados de 2018, também contou a novidade nas redes sociais: "Um segredo guardado com muito carinho! Somos 4. Duas Mães e duas filhas! Vem com a gente no 'Fantástico'", disseram Nanda e Lan Lanh, ao compartilharem um vídeo da atração.