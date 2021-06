Isabella Santoni - Reprodução

Isabella SantoniReprodução

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 05:00

Isabella Santoni comemorou a confirmação da segunda temporada de 'Dom', a primeira série brasileira da Amazon Prime. Na produção, a atriz é Viviane, uma criminosa do bando de Pedro Dom, interpretado por Gabriel Leone, e ela até protagoniza cenas quentes de sexo com o ator principal e Raquel Villar. Os três juntos. Aliás, esqueçam as personagens tipo mocinhas de Isabella: ela tem preferido papéis mais densos nos últimos tempos. Na comédia 'Missão Cupido', ela vive um romance e troca beijos com Agatha Moreira.