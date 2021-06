Adriane Galisteu e Jojo Todynho - Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 05:00

Anunciada oficialmente como apresentadora de 'A Fazenda', Adriane Galisteu se envolveu recentemente em uma polêmica com a atual campeã do reality show da Record, Jojo Todynho. A funkeira alfinetou a mulher do empresário Alexandre Iodice, após uma brincadeira sobre a eliminação de um casal do 'Power Couple', que mencionou a cantora: "Faça seu trabalho sem usar o nome das pessoas", mandou Jojo.



"Não era para dar nisso. Tem coisas que a gente faz para ser uma coisa divertida e eu acho que quem tem rede social, tem que ter humor. Não é para levar a ferro e a fogo. Eu fiz um comentário super bem-humorado e acho que ela não entendeu. Fiz na maior das boas intenções o comentário que era engraçado e cabia naquele momento porque me veio na cabeça a imagem dela! Eu assisti 'A Fazenda' e torci muito por ela", explicou Adriane à coluna por ter brincado quem seria o casal que levantaria Jojo do sofá. Na atração comandado por Mion no ano passado, muitos flagras mostrava a funkeira deitada no sofá

"Foi curioso ver o quanto a Jojo ficou brava, mas depois ela apagou a resposta e deve ter se arrependido. Ela foi lá rever o meu comentário e deletou a o tweet. Eu não parei de seguir a Jojo e nem ela parou de me seguir. Ficou meio assim, mas acho que ficou tudo bem", admite Galisteu, que assina, hoje, o contrato para comandar 'A Fazenda'. "Estou muito feliz de continuar com meu ofício de apresentadora", completa.