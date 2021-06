Maurício Destri e Sabrina Samel - Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 05:00

Maurício Destri vai ser papai. O ator revelou que a mulher, Sabrina Samel, está grávida de um menino: Valentim. O bebê deve nascer no final do ano, um pouco antes da estreia prevista da novela 'Além da Ilusão', no horário das 18h na Globo. Na trama de Alessandra Poggi, o ator será protagonista ao lado de Larissa Manoela e Rafael Vitti.