Rafael Zulu, Thiaguinho, Bruno, Neymar, Luciano Huck e Gabriel Medina - Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 05:00 | Atualizado 28/06/2021 07:47

Parece que não é só a mãe de Gabriel Medina, Simone, que 'morre de amores' por Yasmin Brunet e aprova a relação do surfista com a modelo. Thiaguinho, Rafael Zulu e Neymar estão magoados com o 'parça', que simplesmente sumiu do mapa. Medina não liga, não atende e nem responde as mensagens dos integrantes da diretoria, que já consideram um racha no grupo, que ainda tem Luciano Huck e Bruno Rezende. Durante uma festa na casa de Neymar, em Mangaratiba no final de maio, Yasmin recebeu vários 'elogios' como 'maluca', 'doente de ciúmes' e 'controladora'.



Pessoas próximas da família do surfista contam também que amigos dele das praias de Maresias e São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, estão chateados porque há meses ele não fala com ninguém. Medina teria também deixado de ajudar os projetos voltados para o surf na região, como ele sempre fez, e todos apontam o dedo de Yasmin Brunet nessa decisão do surfista.