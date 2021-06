Portão da casa de Bruno De Luca cai em cima do pé de Gui Napolitano - Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 11:33

Em visita a casa de Bruno de Luca, na noite desta segunda-feira (29), o ex-BBB Guilherme Napolitano sofreu um acidente doméstico. Ocorre que o portão de garagem da casa do apresentador caiu em cima do pé de Gui. "Olha o que aconteceu na minha casa, com as minhas visitas. Resumindo, caiu o portão no pé do Gui", contou De Luca.

O apresentador ainda filmou o momento em que tentava providenciar uma gambiarra ao lado da influenciadora Catherine Bascoy, namorada de Gui, na tentativa de colocar o portão novamente no lugar, até que ele pudesse ser trocado. Os três colocaram duas escadas e uma mesa para segurar o portão no lugar. "A solução que a gente arrumou: a mesa segura a escada, que segura o portão. Tá parecendo passa ou repassa. Boa, Gui, eu tava precisando mesmo de um portão novo. Vai me dar um portão novo, né?", brincou o apresentador do Multishow.