Por O Dia

Publicado 29/06/2021 10:36 | Atualizado 29/06/2021 10:39

Nesta terça-feira (29), Mariana Goldfarb usou seu perfil no Instagram para contar como é sua relação com o corpo depois de superar a anorexia. Ela foi acometida pelo distúrbio alimentar entre 2016 e 2017. "Nos ensinaram direitinho a repudiar o nosso corpo. Por muitas milhares de vezes tiveram sucesso. Não está no gibi a quantidade de vezes que odiei o meu. Mas a cada dia, devagarzinho, estou encontrando o caminho de volta para casa. Para toda mulher que fala, outras mil são curadas. A sua dor é a minha. Mas adivinha só, das nossas cicatrizes, quando olhadas, regadas, tratadas com carinho, nasce flor", escreveu.