Jake Leal - Reprodução

Jake LealReprodução

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 03:00

A ex-BBB Jake Leal decidiu mesmo se aventurar no nicho de turismo e agora mantém um programa sobre viagens nas redes sociais. No último final de semana, a influenciadora viveu a experiência de uma travessia pelo mar do Guarajá a Ilhabela a bordo de um jet ski. A baiana, que participou da 12ª edição, foi acompanhada do seu instrutor e campeão mundial, João Kairalla, e não escondeu a empolgação com a aventura. “Foram 4 horas em alto mar Muita adrenalina, muita emoção e vimos até de perto vários golfinhos. Amei e já estou me programando para uma travessia ainda maior, uma travessia de seis dias que ainda não posso adiantar o trajeto", conta Jake.