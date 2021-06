Silvye Alves - Reprodução

Silvye AlvesReprodução

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 19:06

Apresentadora do 'Cidade Alerta Goiás', da Record TV, Silvye Alves voltou a trabalhar nesta segunda-feira (28), oito dias após ser agredida pelo ex-namorado Ricardo Hilgenstieler, preso em flagrante, mas que foi liberado no dia seguinte depois de ter pago fiança no valor de R$11 mil. Ainda com o rosto bem inchado, a jornalista agradeceu mensagens de carinho e apoio e contou que aos poucos está retomando a sua rotina. "Guerreira, forte e cabeça erguida e é isso que a mulher é. É isso que todas nós somos", começou Silvye que completou: "Recebi muitas mensagens de mulheres, muitas mulheres que me relataram casos de violência no meu direct. Vocês não estão sozinhas e alguma coisa vai ser feita", garantiu.

Silvye também alertou sobre um golpe que está acontecendo nas redes sociais usando o nome da sua mãe para pedir dinheiro. "Pessoal, tem um golpista pedindo dinheiro e se passando pela minha mãe. Ele usa o fato do valor gasto com a cirurgia. Se protejam e não caiam nesse golpe", escreveu. Silvye contou que gastou R$ 20.500,00 com a cirurgia feita no rosto.

