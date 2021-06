Mário Márcio Bandarra foi diretor do 'Encontro' - Reprodução Instagram

Publicado 28/06/2021 14:51 | Atualizado 28/06/2021 14:52

Morreu nesta segunda-feira (28), no Rio de Janeiro, o diretor Mário Márcio Bandarra, ao 66 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada. Bandarra trabalhou na Globo por 43 anos, onde dirigiu novelas e programas da emissora como o 'Encontro com Fátima Bernardes'. A apresentadora da atração comentou a morte de seu ex-direitor.

"Quando esteve aqui, chegou para dirigir o 'Encontro' ainda estava bem no início e ele virou e falou assim para mim: 'Fátima, vamos fazer uma coisa? Vamos botar mais Fátima no Encontro?' E ele pediu para que eu cada vez mais me mostrasse como eu era e foi um conselho que eu guardo até hoje. Um beijo muito grande para toda família do Mário", disse Fátima, ao vivo, hoje pela manhã.

Quem também lamentou a perda do profissional foi o diretor Boninho. "Meus sentimentos à família de Mário Márcio Bandarra. Um parceiro de Globo por quase 43 anos. Fez Armação Ilimitada, novelas, Malhação e colaborou no início do Encontro com Fátima. Vai deixar saudades!", escreveu Boninho em seu Instagram.