Sorocaba, Biah Rodrigues e TheoDivulgação/ CG Comunicação

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 11:21

Biah Rodrigues e o cantor Sorocaba anunciaram que precisaram cancelar o chá revelação do segundo filho do casal, após o primogênito Theo, de apenas 1 ano, não ter se sentido bem e precisar ser levado ao hospital para receber atendimento médico.

"Respondendo a todas as mensagens de vocês... Tivemos que cancelar o chá hoje, nosso Theozinho não estava bem, então fomos fazer exames... A saturação dele caiu, depois venho com calma explicar, mas ele já está melhor agora. Graças a Deus! Obrigada a todas as mensagens de apoio e carinho! Estamos orando aqui pra que não seja nada!", contou Biah no Instagram Stories.

Apesar de ainda não saber o sexo do segundo filho, Biah acredita que seja mais um menino. "Estou achando que vai ser um companheirinho para o Theozinho, outro menino. Da outra vez, achei que era menina e foi menino... Na verdade, eu não sinto é nada (risos)", brincou a modelo.