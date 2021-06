Flay - Reprodução

FlayReprodução

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 11:10

Neste domingo (28), a cantora e ex-BBB Flay compartilhou em seu Instagram toda a sua indignação com homens que a assediaram na rua de sua casa, em São Paulo, após ela tentar fazer fotos vestindo saia. Acompanhada de sua irmã mais nova, a artista fez um longo desabafo sobre não ter conseguido concluir suas fotos por causa de piadinhas que vários homens que passavam pelo local soltavam, fato que não aconteceu com o ensaio da irmã dela, uma vez que ela estava vestindo um casacão largo.

“Tô na rua da minha casa e não consegui fazer uma foto. A gente veio fazer uma foto, ela conseguiu, porque está de casaco. Eu coloquei uma saia pra fazer uma foto e simplesmente não consegui, porque passava um retardado a cada segundo soltando piadinha, tirando onda comigo. Tomem vergonha na cara vocês, que andam constrangendo as mulheres na rua. Que saco! Já xinguei tanta gente nessa rua,’ tanto macho lixo. Não dá, simplesmente não dá. Tem que andar de saco na rua, vestindo uma calça, uma blusa, uma touca… O quanto que isso é chato”, lamentou.

Flay então fez um apelo para que assediadores parem de constranger as mulheres nas ruas. “Homens, por favor, deixem de ser babacas e de constranger qualquer mulher que não esteja usando moletom e sozinha na rua. Nenhuma mulher gosta disso, nenhuma. Vocês não têm nenhuma intimidade com a gente para passar soltando piadinhas, então passem reto, seus assediadores secos. Respeita”, pediu.

E o desabafo seguiu: “Por que vocês só respeitam quando a gente tá com um macho do lado? Única coisa que vocês conseguem despertar na gente é insegurança e nojo. Inclusive vocês, que mandam direct falando merd* e mandando foto de p*u aqui, podem deixar de me seguir”, finalizou.