Nanda Costa e Lan Lanh estão grávidas de gêmeas - @duhartefotografia

Nanda Costa e Lan Lanh estão grávidas de gêmeas@duhartefotografia

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 07:37 | Atualizado 28/06/2021 07:42

Nanda Costa publicou em seu Instagram sua primeira foto gravidíssima. Na legenda, um texto emocionante, escrito pela madrinha, Patrícia Andrade: "Viva a boa nova, a esperança em dobro! São gêmeas, filhas de almas gêmeas, e, desde já, transbordam amor justo num momento em que o sentimento, por vezes, parece estar em falta. Mas vêm para fazer a diferença, para ensinar que duas mães, dois pais, um pai e uma mãe, juntos, separados ou sozinhos, são família legítima. No caso dessas duas mães, que tive o privilégio de ver o amor nascer, sei do tamanho de um desejo imenso, das dificuldades de enfrentar preconceitos, da certeza de que se perde e se ganha sem jamais renunciar à fé e à boa vontade de construir um mundo melhor. Duas mães corajosas por ser o que se são: completamente apaixonadas. E que, já deixam, de antemão, um legado para essas outras duas que estão chegando em forma de grito de guerra: 'Lutem como duas garotas!'. E vão em frente, pelo caminho do bem, porque este sempre há de valer a pena! Texto da dinda @pan_andrade".

A publicação ganhou o apoio de diversos famosos: "Que notícia linda. Meus parabéns mamães, que venha com muita saúde", escreveu Lucy Ramos. "A família mais linda do Brasil sim", postou Marcela McGowan. "Uaaaaaau! Que notícia linda!!", disse Mariana Xavier. "Maravilhosas!", elogiou Ary Fontoura.

Publicidade

Nanda e Lan Lanh já tinham revelado que estavam tentado uma fertilização in vitro. A atriz entrou no quinto mês de gestação. O casal, que está junto desde 2014, assumiu o romance no Dia dos Namorados de 2018. A coluna deseja saúde para as pimpolhas e felicidades à família.