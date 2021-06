Monique Elias e Matheus Palheiras estão grávidos - Divulgação

Publicado 21/06/2021 05:00 | Atualizado 21/06/2021 08:45

Aos 40 anos recém-completados ontem, a influenciadora digital e ex-primeira dama da Embelleze, Monique Elias, está feliz da vida com uma novidade: ela está à espera do quarto filho. O pai do bebê, cujo sexo ela ainda não sabe, é o empresário Matheus Palheiras, de 25 anos. Monique engatou um namoro com o rapaz no fim do ano passado, após oficializar seu divórcio com Itamar Serpa, com quem foi casada por 12 anos. Mas ela acabou terminando o novo relacionamento em janeiro deste ano.

Os dois, no entanto, reataram o romance na véspera do Dia das Mães e agora comemoram a chegada do primeiro filho do casal. "Não foi planejado, aconteceu. Mas estou feliz, tem 9 semanas e não sabemos o sexo ainda. Iremos fazer chá revelação", adianta a empresária, que já definiu os possíveis nomes: "Se for menina será Aurora e se for menino será Theo".



Mãe dos gêmeos Isabella e Francisco, de 6 anos, frutos do relacionamento com Itamar, e de João, de 19 anos, fruto de um relacionamento anterior, Monique agora está tendo uma gestação diferente. Ela precisou interromper um tratamento contra a depressão, por conta do bem-estar do bebê. "Estou insegura, bastante insegura, pois eu engravidei com depressão e optei por largar os remédios. Então, isso me deu bastante medo", confessa Monique, que garante que o bebê está saudável e bem.