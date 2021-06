Fã aponta que Caio Castro fingia fazer refeição para não tirar foto - Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 13:51

A influenciadora digital Carol Kyoko compartilhou com seus seguidores do Instagram, neste fim de semana, um episódio decepcionante envolvendo o ator Caio Castro. Ela estava acompanhada da amiga Mayara Rangel, fã do ator, que se aproximou da mesa onde ele estava sentado para pedir uma foto.

"Estamos com um dilema aqui, porque o Caio Castro está ali do outro lado. A Mayara quer tirar foto com ele, mas ninguém quer tirar foto com ele. Eu não gosto dele, mas a Mayara quer tirar a foto. Ela foi, se ele der um não pra ela... mas ela foi lá. Ela foi pedir, gente", diz Carol, enquanto filma a tentativa da amiga de tietar o namorado de Grazi Massafera.

Em seguida, ela filma Mayra voltando do local onde abordou Caio Castro: "Não permitiu? Que babaca! Eu disse, amiga. Esse povo é idiota. [...] O assessor disse que tem que aguardar ele comer. Comédia, gente. A gente achou que ele estava comendo, porque ele estava sentado ali (na mesa) da lanchonete. Mas a Mayara chegou lá e ele não estava comendo mesmo não. Ou seja, ele não queria tirar foto mesmo, beleza, show de bola. Boba é ela, porque eu não gosto dele", finalizou a influencer.