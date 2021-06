Pétala Barreiros - Reprodução

Pétala BarreirosReprodução

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 11:48

Em conversa com seus seguidores no Instagram, a influenciadora Pétala Barreiros, ex-primeira dama da Audiomix, contou que o filho Lorenzo, de 7 anos, primogênito dela com o empresário Marcos Araújo, dono do Villa Mix, tem tido dificuldade de lidar com o abandono do pai.

"Não mandou parabéns (no aniversário do Lorenzo). O pai dele trocou de número, depois ele nunca mais falou com o Lorezo. Tive que conseguir o telefone dele novo com outra pessoa e coloquei no celular no Lorenzo. Lorenzo manda mensagem, manda áudio e ele não responde. O Lorenzo tem 7 anos, então ele já tem um entendimento e já sabe que tem algo de estranho acontecendo. Eu levo ele no psicólogo pra gente poder entender tudo e tentar explicar pra ele da melhor forma o por que disso tudo e pra ele entender que não é culpa dele", explica.



Publicidade

Pétala também relatou episódio em que o filho externou todo seu sofrimento por ser ignorado pelo pai. "Teve um dia que ele estava muito nervoso e estressado. Então, por ele ser muito criança ainda, ele não consegue entender o que ele tá sentindo. Ele sente raiva, tristeza, mas não consegue explicar o que é aquilo. Então ele fica bravo e não quer conversar com ninguém. Eu agarrei ele no colo e disse: 'eu te amo muito'. Comecei a falar o tanto que eu amo ele pra ele saber o quanto ele é importante pra mim. Eu olhei no olho dele e falei: 'você está com saudade do seu pai?' Porque isso é algo que eu tenho que conversar com ele. Ele olhou no meu olho e desabou de chorar. Chorou muito. Falei pra gente mandar uma mensagem do pai dele. Mandamos a mensagem, não teve resposta, mas pelo menos naquele momento ele conseguiu entender o por que do sentimento", conta.