Thales Bretas e Paulo Gustavo - Reprodução

Thales Bretas e Paulo GustavoReprodução

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 15:27 | Atualizado 28/06/2021 15:29

Thales Bretas usou o Instagram nesta segunda-feira (28) para falar sobre respeito, amor e saudade no dia em que é comemorado o Orgulho LGBTQIA+. Viúvo de Paulo Gustavo, ele publicou uma foto do casal e falou que o ator e apresentador, morto há quase dois meses por complicações da COVID-19, era o grande amor da sua vida. “Que privilégio o meu de ter vivido o grande amor da minha vida, ter realizado o sonho do casamento e ter construído uma família como sempre quis!”, começou o dermatologista



“Sei que o caminho é longo e tortuoso pra maioria, e o meu também teve suas pedras, mas fico muito feliz de escutar sempre que nosso amor inspirou outras histórias felizes de vitória! Contra o preconceito, contra a homofobia, contra o ódio… o amor tem que vencer! Sempre! E quando a gente luta por ele, encontra forças que desconhecia! Se a batalha for no rancor e na vingança, ela já começa perdida! Lute sempre pela sua alegria, pela sua vida, pelos seus sonhos! E comemore as vitórias alheias, que a sua também chegará! Dia 28 de junho, dia do Orgulho LGBTQIA+!”, continuou.













Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thales Bretas (@thalesbretas)