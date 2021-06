Thiago Gagliasso e Leandra Leal - Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 17:44 | Atualizado 28/06/2021 17:48

Defensor do atual governo, Thiago Gagliasso não gostou das críticas que Leandra Leal fez ao presidente Jair Bolsonaro no programa 'Altas Horas'. Na madrugada desta segunda-feira (28), o ator divulgou a mensagem que mandou direto para o Instagram da atriz, onde se apresenta como ex-irmão do marido de Giovanna Ewbank. “Oi Le, sou eu Thi, ex irmão do Bruno Gagliasso, adorei sua posição no AltasHoras! Sou teu fã, mas tu ja viu a tal da prestação de contas da Rouanet? Sei que com toda sua visibilidade poderia nos ajudar, manda uma mensagem pro Fábio Porchat.”, escreveu.

Não satisfeito, Thiago escreveu na legenda do post e chamou a colega de profissão de 'Leandra Desleal'. "Eu tento, mando mensagem de boa mesmo! @leandraleal 12 bilhões que não foram auditados! Poxa, Leandra Desleal. Rapaziada o dia q vocês pararem para entender o que essa galera fez com a Lei Rouanet! É bizarro", comentou.

Durante sua participação na atração comandada por Serginho Groisman, Leandro questionou a eleição de Bolsonaro. “Como a gente deixou o Bolsonaro ser eleito presidente? Ele já falava sobre preconceito, já destilava o seu ódio, já falava sobre homofobia, já espalhava fake news”, disse.

Não é a primeira vez que Thiago Gagliasso expõe que anda questionado posicionamento político de outros artistas. Há uma semana, ele decidiu tornar público que vem cobrando de Samantha Schmütz explicações sobre verbas, no valor total de R$ 21 mil, que a atriz ganhou do governo de São Paulo por ter participado do 'Festival Cultura Em Casa' entre abril e junho do ano passado. O ator mostrou parte das prestações de contas do evento, onde constam também pagamentos feitos para outros artistas como Roberta Sá, Ailton Graça, Karol Conka, Tulipa Ruiz, Ed Motta, Casseta & Planeta, entre outros.

