Por O Dia

Publicado 28/06/2021

A influenciadora trans, Lady Chokey, ficou indignada ao ter recurso negado no processo que ela moveu por transfobia contra uma imobiliária de São Paulo e o dono de um flat. A ação teve início após a gamer ser alvo de preconceito ao tentar alugar o imóvel. Após ajuíza Leila Hassem da Ponte, da 25ª Vara Cível de São Paulo, julgar causa ganha à Chokey e condenar a imobiliária RC Flats e o proprietário do imóvel, Roberto Corra a indenizá-la no valor deR$ 10 mil por danos morais, ela entrou com novo recurso pedindo aumento do valor da indenização para R$ 300 mil.

A relatora do processo entendeu que houve transfobia, porém julgou que os R$ 10 mil sentenciados em primeira instância eram suficientes para suprir o dano sofrido pela influencer. “Fica todo mundo falando de respeito e quando chega a hora do vamos ver, nada acontece. Fui praticamente expulsa do apartamento sem nenhum motivo e ainda por cima nem indenizada a altura eu fui. Só de custas do processo e honorários vou pagar mais do que os dez mil que ganhei de indenização por danos morais”, lamentou a gamer.