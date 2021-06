Pedro Andrade - Reprodução

Publicado 28/06/2021 16:02 | Atualizado 28/06/2021 16:03

Mais um apresentador deixou a Globo para entrar no time da CNN Brasil. Após 12 anos nos canais fechados da emissora dos Marinhos como GNT e GloboNews, Pedro Andrade acaba de assinar um contrato com a nova casa, onde terá um programa que vai mostrar o estilo de vida de diversas comunidades ao redor do mundo



“O programa é uma atração leve que usa temas atuais como fio condutor. Queremos sempre mostrar conteúdo relevante por um ângulo jovem, dinâmico, otimista e sofisticado. Não há empresa melhor do que a CNN para realizar este projeto. Uma marca com a qual me identifico e que vai permitir conexão com o público que me acompanha ao longo de minha carreira”, diz Pedro no comunicado oficial da CNN Brasil.

Segundo o site Notícias da TV, Pedro assinou com a nova emissora nesta segunda-feira (28) e com estreia prevista para o segundo semestre de 2021.