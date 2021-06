Logo Record TV - Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 12:56

Rio - Durante a exibição de uma festa do Power Couple Brasil, reality show da Record, foi exibido no telão da casa uma propaganda do Premiere Futebol Clube, pay-per-view, da Globo.

Festa do Power Couple Brasil, reality da Record, de hoje: temática para promover a venda do Premiere, da Globo, dentro da Amazon Prime Video (que começou essa semana).



2021 é muito louco pic.twitter.com/T3CGjDOY8G — Gabriel Vaquer (@bielvaquer) June 26, 2021

Recentemente, a Amazon Prime Video, em destaque na tela, fechou parceria com o Premiere, pay-per-view, da Globo. O streaming norte-americano criou um pacote para exibir o Campeonato Brasileiro, Série B, Copa do Brasil e campeonatos estaduais.

No entanto, ninguém esperava que o reality show da Record, promoveria uma propaganda do pay-per-view da Globo, em rede nacional, no telão da casa, comandada pela apresentadora Adriane Galisteu.