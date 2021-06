Rede Globo - Divulgação / Globo

Rede GloboDivulgação / Globo

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 17:36

Rio - Após 15 anos, o jornalista e narrador de vôlei, Bruno Souza, pediu demissão da Globo e vai deixar a emissora neste fim de semana. No entanto, estará ainda na narração de duas partidas da Liga das Nações no sábado (26) e domingo (27). A informação é do site "Notícias da TV".

A menos de um mês para os Jogos Olímpicos, em Tóquio, a demissão ocorre antes do início da competição, com data marcada para 23 de julho. Até o momento, a Globo não enviou nenhum comunicado se manifestando sobre o caso.

Publicidade

O narrador é bastante elogiado e querido pelos colegas na emissora, e a decisão foi feita em comum acordo. Com a chegada de novos nomes na Globo, Bruno perdeu espaço na programação da SporTV.

Desde 2006, Bruno Souza trabalhou no SporTV, e por dois anos, foi estagiário do canal fechado. Em 2008, foi contratado para narrar esportes olímpicos, e no vôlei, quando foi titular das transmissões da Superliga Masculina e Feminina de vôlei.

Publicidade

Na carreira, comandou o É Gol, SporTV News e Troca de Passes, além de participar da cobertura de três Copas do Mundo, na África do Sul em 2010, Brasil em 2014 e Rússia em 2018 e, também de três Jogos Olímpicos, como por exemplo, Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016.