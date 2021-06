Seleção da Venezuela tem cinco jogadores infectados com o coronavírus - Reprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 16:42

Rio - A seleção e comissão técnica da Venezuela, ao todo, perdeu 13 profissionais da delegação após testarem positivo para a covid-19. O surto fez com que a Venezuela chamasse de forma emergencial, 15 jogadores, no entanto, com o retorno de infectados que testaram positivo, 11 jogadores foram liberados para retornar ao país. A informação é do site "UOL".

Através das redes sociais, a seleção venezuelana listou todos os jogadores que foram dispensados: Yhonatann Yustiz, Giancarlo Schiavone, Eduardo Fereira, Diego Osío, Leonardo Flores, Cristhian Rivas, Abraham Bahachille, Richard Figueroa, Robinson Flores, Daniel Pérez e Eric Ramírez.

Entretanto, 12 profissionais da delegação venezuelana ficaram isolados em Brasília e, logo em seguida, testaram negativo e foram reintegrados. A informação é do site "UOL".

Com o reforço do meia Soteldo, a Venezuela pôde contar com a presença do jogador para atuar na sequência da competição, que tinha se recuperado de uma lesão. Em agradecimento, a Federação Venezuelana de Futebol enviou uma nota: "Obrigado por seu apoio e por defender esta camisa buscando o melhor".

No próximo domingo (27), a Venezuela enfrenta o Peru, em Brasília, para encerrar a participação da seleção venezuelana na primeira fase da Copa América.