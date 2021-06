Bandeira LGBT estendida na sede da FIFA. - Foto: Divulgação/Twitter oficial da FIFA

Por O Dia

25/06/2021

Rio - Na sede em Zurique, na Suíça, a Fifa estendeu uma bandeira do LGBTQIA+, símbolo da comunidade, com as cores do arco-íris. A foto foi compartilhada no perfil oficial da entidade máxima na rede social, com a fala da secretária geral Fatma Samoura em defesa da comunidade.

"Fifa está orgulhosa em apoiar o Mês do Orgulho e celebrar jogadores, técnicos, dirigentes, funcionários, voluntários, líderes e fãs LGBTQIA+ ao redor do mundo. Futebol é um jogo de equipe. Pertence a cada um de nós. A Fifa tem tolerância zero com qualquer forma de discriminação", disse a secretária, Fatma Samoura.

Na última terça-feira, a cidade de Munique revelou a ideia de iluminar a Allianz Arena com as cores da comunidade LGBT, para o confronto entre Alemanha e Hungria, em protesto contra uma lei aprovada na Hungria, no entanto, o pedido foi recusado pela Uefa.

A partida entre as seleções ficou marcada pela manifestação de torcedores que ergueram bandeiras arco-íris. O goleiro Manuel Neuer, usou uma braçadeira de capitão com as cores da comunidade e, na hora do hino da Hungria, um torcedor invadiu o gramado estádio com uma bandeira arco-íris.

