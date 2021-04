Brazil's Flamengo Uruguayan Giorgian De Arrascaeta celebrates scoring a goal during the Copa Libertadores football tournament group stage match between Argentina's Velez Sarsfield and Brazil's Flamengo at the Jose Amalfitani Stadium in Liniers, Buenos Aires on April 20, 2021. (Photo by Juan Mabromata / POOL / AFP) JUAN MABROMATA / AFP

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 11:54 | Atualizado 22/04/2021 11:55

Rio - Autor do gol da vitória do Flamengo sobre o Vélez, pela Libertadores, Arrascaeta teve o seu feito exaltado pelo perfil oficial do Twitter da Fifa. A entidade lembrou que o uruguaio rubro-negro ficou em segundo lugar no Prêmio Puskas e fez uma brincadeira ao postar o golaço do jogador do clube carioca.

Giorgian De Arrascaeta ​scoring late wonder goals to help @Flamengo to victory... just another day at the office for the #Puskas Award runner-up



Can you beat this one, Sonny?@GiorgiandeA | #TheBestpic.twitter.com/H1cIbKZ77u — FIFA.com (@FIFAcom) April 22, 2021

"Giorgian De Arrascaeta marcando belos gols no fim para ajudar o Flamengo a conquistar a vitória...Apenas outro dia no trabalho para o vice-campeão do Prêmio Puskas. Você pode vencer este, Sonny?", publicou a entidade, lembrando que Arrascaeta perdeu o prêmio Puskas de gol mais bonito do ano de 2019 para o coreano Son, do Tottenham.

O Flamengo voltará a jogar neste sábado, desta vez pelo Campeonato Carioca. O Rubro-Negro enfrenta o Volta Redonda pela última rodada da Taça Guanabara, no Maracanã.