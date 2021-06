Joia da base do PSG, o jovem apoiador Ethan Mbappé, de 15 anos, assinou contrato com o clube até 2024 - PSG/Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 17:19

Paris - Mbappé assinou nesta sexta-feira o contrato com o Paris Saint-Germain com validade até 2024. No entanto, não se trata do camisa 7, que está brilhando com a camisa da França na Eurocopa, e, sim, de seu irmão caçula: Ethan.

Joia da base do PSG, o apoiador, de 15 anos, está garantido por mais três temporadas no clube. Com contrato válido até junho de 2022, Kyliam Mbappé, de 22 anos, ainda não foi convencido a renovar com o Paris Saint-Germain. A diretoria não admite a possibilidade de vendê-lo, mas corre o risco de perdê-lo de graça no próximo ano.

A partir de janeiro de 2022, o atacante já pode assinar um pré-contrato com qualquer interessado. O Real Madrid é especulado como o provável destino. Companheiro de ataque de Mbappé na seleção francesa, Karim Benzema abriu as portas do clube para o prodígio, eleito o melhor jogador na última edição do Campeonato Francês.