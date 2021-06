David Luiz pode retornar ao PSG - AFP

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 12:07

Rio - Livre no mercado, após não renovar com o Arsenal, David Luiz pode voltar ao PSG, segundo informações do jornal francês Le10sport.

Desde que deixou o clube inglês, o zagueiro de Copa do Mundo, vem sendo especulado em alguns clubes, inclusive brasileiros. O Atlético Mineiro e o Flamengo se interessaram em repatriar o atleta, além do interesse da Europa, do Benfica e Olympique de Marseille.

Ainda de acordo com o jornal, o interesse do retorno do brasileiro ao clube da França passa pelo sheik Nasser Al-Khelaïfi, que é um grande fã do futebol do defensor.

No entanto, apesar do grande interesse do dono do clube, a aprovação da vinda do atleta ainda terá que vir do técnico argentino Maurício Pochettino, e do dirigente Leonardo.