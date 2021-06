André Rizek - Reprodução

Rio - O jornalista André Rizek, através das redes sociais, comemorou a vitória no processo contra a Abril, empresa que foi condenada a pagar R$ 471 mil reais ao comentarista.

Rizek ressaltou a importância de que essa sentença possa proteger outros jornalistas que estejam passando pela mesma situação, além de agradecer o apoio de colegas.

"Tô de alma lavada hoje. Espero que a sentença, que faz a justiça para mim, proteja também todos os jornalistas e ex-funcionários do Grupo Abril. Obrigado aos colegas pelo apoio, desde sempre!", disse o jornalista no Twitter.

Em 2001, o jornalista André Rizek, assinou uma reportagem sobre a comercialização de cocaína no futebol de base na Revista Placar, da Abril. Na reportagem, dois personagens citados na história processaram a Abril e o jornalista por danos morais. No entanto, a empresa estava em recuperação judicial, e consequentemente, o jornalista pagou dois acordos e recebeu uma parte do reembolso. Desde então, Rizek decidiu entrar na Justiça contra a Abril.

