Sem poder dar uma festa por causa ainda do isolamento da pandemia do coronavírus, Neguinho da Beija-Flor decidiu festejar seus 71 anos nesta terça-feira (29) do jeito que mais gosta: cantando. O sambista vai comemorar a data com uma live transmitida diretamente de um barco. "Estarei completando mais um ano de vida e compartilho este momento com todos vocês, através desta live. Obrigado Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história", escreveu Neguinho anunciando a transmissão, a partir das 15h45, no seu canal oficial e no Fita Amarela, ambos no Youtube.