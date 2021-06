Gusttavo Lima, Andressa Suita e os filhos Gabriel e Samuel - Reprodução

Gusttavo Lima, Andressa Suita e os filhos Gabriel e SamuelReprodução

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 20:07 | Atualizado 28/06/2021 20:43

Post de Jonas Esticado Reprodução

Gabriel, filho mais velho de Andressa Suita e Gusttavo Lima, comemora quatro anos nesta segunda-feira (28) e o casal fez questão de comemorar a data em grande estilo e junto. A tema da festa foi aviação e na hora do parabéns, o cantor e modelo estavam lado a lado na mesa do bolo e doces de uma casa de festa em Goiânia. Entre os convidados estavam Thiago Brava e Jonas Esticado, que até fez um stories diretamente do evento.Andressa e Gusttavo se separaram em outubro do ano passado, mas em janeiro foram flagrados juntos em Angra dos Reis. Eles evitam postar fotos juntos e dar detalhes sobre a vida da família.