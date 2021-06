Claudia Leitte é o novo feat da banda Yahoo - Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 05:00

A nova parceria da banda Yahoo é com ninguém menos que Claudia Leitte. Juntos, eles gravaram a faixa 'Frevo Mulher', uma canção escrita por Zé Ramalho e que tornou-se um super clássico da música brasileira. Trazendo um arranjo cheio de energia e suingue, somados à uma interpretação incrível, este single promete altíssima rotação nos corações mundo afora! "Devido às restrições da pandemia, optamos por gravar o clipe separadamente. Cada um em sua cidade. Claudia Leitte em SP e Yahoo no RJ", diz os integrantes da banda sobre a produção audiovisual que será lançada no próximo dia 2, no canal do grupo no Youtube.