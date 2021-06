Paolla Oliveira e Diogo Nogueira - fotos Reprodução

Paolla Oliveira e Diogo Nogueirafotos Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 05:00 | Atualizado 29/06/2021 09:10

Depois do término com o coach Douglas Maluf, no fim do ano passado, Paolla Oliveira fez a fila andar novamente. A atriz atualmente vive um romance com o cantor Diogo Nogueira, que também está solteiro desde o início deste ano, após o fim do namoro com a advogada Jéssica Viana.

fotogaleria

Publicidade

Segundo a coluna apurou, Paolla tem sido vista com frequência no condomínio onde o sambista mora, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, já que ele tem evitado sair de casa por conta da Covid-19. Além disso, a presença da artista no local tem chamado a atenção da vizinhança. Inclusive já tem gente comentando a vestimenta de Paolla, que costuma surgir por lá sempre com roupas da coxa pra cima. Vixe!



E pelo visto o relacionamento tem caminhado para ficar cada vez mais sério, já que atriz agora interage com a família do cantor, posa para fotos em clima de intimidade com a nova cunhada, Clarissa Nogueira, e até interage com ela publicamente nas redes sociais.