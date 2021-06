Theo, Biah e Sorocaba - Divulgação/Cauê Garcia

Publicado 29/06/2021 12:15

Biah Rodrigues, mulher do cantor Sorocaba, se pronunciou para dar detalhes da internação do filho primogênito do casal, Theo, de apenas 1 ano. Biah e Sorocaba precisaram levar o menino às pressas para o hospital mais próximo, após ele registrar um desconforto para respirar, diante de um quadro de febre alta e tosse. Na noite desta segunda-feira (29), Theo recebeu alta após melhora significativa.

"Estamos em casa, tivemos alta ontem à noite, graças a Deus. Queria contar o que aconteceu com intuito de orientar outras mães de alguma forma. Tudo começou na sexta-feira, quando o Theo apresentou um quadro de tosse e espirro, característico de resfriado de uma criança normal, até porque estamos no inverno, então as crianças ficam mais propicias a ter esses resfriados e essas gripes. Mas até então, nada para se preocupar", começou ela.

"De sábado pra domingo começou um quadro de febre de 38 e 39 graus. Começamos a medicá-lo com antitérmico e acompanhar os sintomas. Na madrugada de sábado pra domingo ele não conseguiu dormir, pois estava com muito desconforto. Percebi que ele estava com a respiração um pouco cansada, mas eu achei que era por causa da febre. No domingo de manhã, durante os preparativos do chá revelação que foi cancelado, percebi que ele estava extremamente cansado e molinho. Mas gente, não é normal desconforto respiratório. Eu falei, 'gente, isso não é normal' (chora). Mandei o vídeo para todos os pediatras que eu conhecia e mandaram eu correr com ele pro pronto socorro", revela.

No hospital, a modelo e o cantor descobriram que o pequeno estava com baixa na saturação. "Fomos para um hospital em Campinas e ele estava saturando entre 83 e 85. Botamos no oxigênio pra subir a saturação. Ele teve uma melhora, batemos um raio-x do pulmão, pegamos uma UTI móvel e viemos para São Paulo, Chegando aqui ele foi pra uma semi UTI pra ficar sendo monitorado na saturação. A saturação foi melhorando, fizemos fisioterapia e o pediatra do hospital achou melhor entrar com antibiótico e corticoide. Graças a Deus foi melhorando".

Após relatar todo episódio envolvendo o socorro de Theo, Biah reforçou o alerta para as mães. "Se nós não tivéssemos chegado ao hospital eu não sei o que poderia ter acontecido. Desconforto respiratório não é normal. Procurem ajuda, procurem informação. Tem vários sinais, fiquem atentas. É muito importante nós, mães, sabermos disso".