Paula Lima, musa do Corinthians divulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 11:49

Aos 24 anos, a modelo Paula Lima foi eleita a Bela do Corinthians 2021 pelo site Famosos Online. A gata protagonizou um ensaio sensual com a faixa e até revelou uma fantasia sexual. "Transar na arquibancada enquanto o jogo está rolando. Só acho difícil eu conseguir realizar, pois quando o público puder voltar aos estádios, eles ficarão cheios. Também sempre foi difícil jogo do Timão vazio, eu teria que ir a outro jogo", brinca.