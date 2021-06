Carla Diaz foi a sétima eliminada do 'BBB 21'. Reprodução do Instagram - Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 11:42

Carla Diaz tem estado um pouco ausente das redes sociais. E os seguidores da atriz já começaram a notar isso. Em conversa com seguidores pelo Instagram Stories, a ex-BBB falou o motivo de ela estar mais off da plataforma ultimamente.

"É que às vezes a internet é muito tóxica. Vocês não têm noção da metade das coisas que eu recebo e que tem acontecido. Tem gente sem noção, abusiva, sem respeito, esquecendo que existe outro ser humano aqui. Por isso prefiro ficar no meu cantinho, às vezes", desabafou a artista.