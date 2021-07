Caixão com corpo dentro cai de carro de funerária na BR 101, em São Gonçalo - Reprodução/ Internet

Caixão com corpo dentro cai de carro de funerária na BR 101, em São GonçaloReprodução/ Internet

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 16:01

Rio - Um vídeo publicado nas redes sociais, na última quinta-feira (1), mostra um caixão com um corpo dentro caído na pista sentido Itaboraí da BR 101, no km 313, em São Gonçalo. Nas imagens, é possível ver o motorista do carro da funerária tentando levantar o caixão, no entanto, por estar pesado ele recebe a ajuda de dois funcionários de um estabelecimento próximo ao ocorrido e outros dois pedestres que passavam no momento.

Na queda, o caixão não chegou a abrir. Confira o vídeo:

Publicidade

Legenda: Caixão com corpo dentro cai de carro de funerária na BR 101, em São Gonçalo.



Créditos: Divulgação #ODia pic.twitter.com/QWKhYX9oCN — Jornal O Dia (@jornalodia) July 2, 2021

Não é possível confirmar se o acidente inusitado aconteceu realmente na quinta-feira (1), já que Arteris Fluminense, concessionária que administra o trecho, não foi acionada para esta ocorrência. Porém, em nota, a concessionário confirmou que o caso aconteceu no acesso à rodovia no km 313 Norte.