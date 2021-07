Polícia Militar divulga balanço dos seis primeiros meses de 2021 - Daniel Castelo Branco

Polícia Militar divulga balanço dos seis primeiros meses de 2021Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 14:36

Rio - No primeiro semestre deste ano, a Polícia Militar apreendeu 182 fuzis no Rio de Janeiro, um aumento de quase 20% em comparação ao mesmo período em 2020, e um prejuízo de R$ 100 milhões ao tráfico. Anteriormente, a PM havia apreendido 153 fuzis. Os números foram divulgados no levantamento publicado, na quinta-feira (1), pela Subsecretaria de Inteligência (SSI) da Secretaria de Estado de Polícia Militar.



A quantidade de armas de fogos apreendidas, no geral, foi de 3.458, um pouco superior à registrada no mesmo período do ano passado, quando foram retiradas de circulação 3.430 armamentos em todo território estadual.

Fuzil apreendido depois de intenso tiroteio no Engenho, na madrugada de sábado (4) para domingo (5) Divulgação



O levantamento da SSI revela ainda que, no primeiro semestre deste ano, os policiais militares efetuaram 16.578 prisões de criminosos. No mesmo período, foram apreendidos 2.031 adolescentes envolvidos em atividades ilícitas. Com a conclusão do balanço do primeiro semestre de 2021, o número total de armas de fogo apreendidas por policiais militares nos últimos dois anos e meio (entre janeiro de 2019 e junho de 2020) chega a 18.171, entre as quais 936 fuzis.



"Retiramos de circulação quase 20 mil armas, entre fuzis, pistolas, revólveres, granadas, metralhadoras, espingardas e outras. Esse número revela o trabalho incansável dos policiais militares em defesa da sociedade, mas revela também o tamanho do nosso desafio", disse o Secretário de Estado de Polícia Militar, Coronel Rogério Figueredo de Lacerda ao receber os números da SSI.



Além de reforçar o trabalho integrado com as demais forças de segurança do estado, especialmente a Polícia Civil e a Secretaria de Administração Penitenciária, e do governo federal, a SEPM lançará até o final deste mês o programa Cinturão de Divisas, tendo como um dos principais objetivos o combate ao tráfico de armas.



