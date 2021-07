As investigações da distrital continuarão a fim de identificar os demais integrantes da quadrilha. - Divulgação

As investigações da distrital continuarão a fim de identificar os demais integrantes da quadrilha.Divulgação

Rio - Uma funcionária pública, identificada como Mônica Cristina Gomes da Silva, foi presa nesta sexta-feira no bairro de São Cristóvão, Zona Central do Rio, acusada de integrar uma quadrinha que atua na liberação de veículo de forma ilícita do deposito público da Prefeitura do Rio. Mônica foi presa em flagrante quando tentava inserir dados falsos como documentos e procurações no sistema do Detran.

Após um período de monitoramento das atividades de uma quadrilha de estelionatários, agentes da 17ª DP (São Cristóvão) foram até a Avenida Pedro II, onde conseguiram capturar Mônica. De acordo com as investigações, Mônica seria o 'braço' da organização criminosa, além de ser especialista em falsificar documentos para retirada de veículos do depósito público da prefeitura.

As investigações também apontaram que Mônica utilizava de sua função privilegiada no depósito para por em prática as ações criminosas da quadrilha. Ela foi encaminhada para 17ª DP (São Cristóvão), e, em seguida, será levada para o sistema penitenciário.

As investigações da 17ª DP (São Cristóvão) continuarão a fim de identificar os demais integrantes da organização criminosa.