Prisão foi realizada por policiais civis da 63ª DP (Japeri)Divulgação/Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 20:20

Rio - Um homem acusado de estuprar e engravidar a própria enteada, de 15 anos, foi preso nesta sexta-feira (2) em uma unidade de saúde de Japeri, na Baixada Fluminense. A prisão foi realizada por policiais civis da 63ª DP (Japeri). As investigações revelaram que ele manteve relações sexuais diversas vezes com a jovem.



De acordo com a Polícia Civil, a vítima tem esquizofrenia. A mãe da adolescente rompeu o relacionamento com o acusado, com quem tem um filho de 2 anos. Após o término, a mulher passou a receber ameaças dele. Ela fez registros de ocorrência, mas o homem ainda a perseguia.



A equipe da 63ª DP recebeu a informação de que ele estaria em uma unidade de saúde da região para encontrar a ex-companheira. Os agentes foram ao local e prenderam o autor. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão. O acusado foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.