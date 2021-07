O evento irá acontecer no campinho ao lado da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) - Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 19:15

Rio - Assessoria jurídica, emissão de carteiras de trabalho, isenção de taxas para documentos civis, atendimento médico e orientação para aberturas de microempresas. Esses são alguns dos serviços oferecidos pelo RioSolidário neste próximo sábado (3) aos moradores da comunidade do Santa Marta, em Botafogo, Zona Sul do Rio.

De acordo com os organizadores, o evento, que acontece no campinho ao lado da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), seguirá os protocolos sanitários de combate e enfrentamento à covid-19.

"Nossa expectativa é atender cerca de mil moradores da comunidade durante essa importante ação social de inclusão e cidadania. Vamos nos aproximar cada vez mais dos que mais precisam", afirmou a primeira-dama do Estado e presidente de honra do RioSolidário, Analine Castro.

Segundo a presidente da ONG, Heloísa Aguiar, é uma grande oportunidade levar serviços básicos para a comunidade e com a parceria de órgãos como a Secretaria de Trabalho e Renda, a Fundação Leão XIII, o Corpo de Bombeiros, o Detran-RJ e a Cedae. Além disso, o evento tem o apoio de Motta e Lima advogados, Mulheres do Bem - Jurema Carvalho, Associação de Moradores do Santa Marta, Casa da Inclusão e Instituto Incluir.

"Para o RioSolidário, poder ajudar ao outro levando tantos serviços é um presente. E é essencial contar com a participação de todos: governo, empresas e sociedade civil", disse Heloísa Aguiar.

O presidente da Associação de Moradores do Santa Marta, José Mário Hilário, ressaltou o empenho do RioSolidário para realizar a ação.

"Há muitos migrantes na comunidade que perderam seus documentos nos estados de origem durante a mudança. E agora eles vão poder exercer a cidadania. Essa é a maior importância deste evento", explicou.

O diretor-executivo do RioSolidário, Himalaia Galvão, destacou a projeção que a ação social já ganhou.



"Além da presença do Estado, que irá neste mutirão com seus órgãos e instituições, conseguimos também serviços jurídicos e de inclusão importantíssimos".